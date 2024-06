https://fr.sputniknews.africa/20240609/les-forces-ukrainiennes-manquent-de-gens-car-il-y-a-de-moins-en-moins-dassauts-de-chair-a-canon-1066948429.html

Les forces ukrainiennes "manquent de gens, car il y a de moins en moins d’'assauts de chair à canon"

Les forces ukrainiennes "manquent de gens, car il y a de moins en moins d’'assauts de chair à canon"

Dans une interview à Sputnik le gouverneur de la région de Zaporojié a rappelé que Kiev "passe de plus en plus à la défensive sur presque toutes les directions... 09.06.2024, Sputnik Afrique

"Il est évident que l’Occident est fatigué, qu’il n’y a pas assez d’armes, qu’il est très difficile à égaler la Russie en puissance et en conviction idéologique", a déclaré Eugène Balitsky en marge du #SPIEF2024. Selon lui, le soldat ukrainien n’est pas motivé et ne comprend pas pourquoi il se bat, contrairement aux militaires russes. "Ces nazis motivés et tatoués qui ont tué des gens dans le Donbass pendant huit ans, puis se sont précipités pour chercher du sang russe - il n'en reste presque plus. Ils sont tous morts quelque part dans des hôpitaux ou ont été tués dans les champs", a-t-il indiqué.

