https://fr.sputniknews.africa/20240609/le-niger-se-prepare-a-construire-une-nouvelle-raffinerie-dans-la-region-de-dosso-1066946665.html

Le Niger se prépare à construire une nouvelle raffinerie dans la région de Dosso

Le Niger se prépare à construire une nouvelle raffinerie dans la région de Dosso

Sputnik Afrique

Le Niger se prépare, en plus de la raffinerie de Zinder, à construire une nouvelle raffinerie et un complexe pétrochimique dans la région de Dosso (sud-ouest)... 09.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-09T07:44+0200

2024-06-09T07:44+0200

2024-06-09T07:44+0200

niger

afrique subsaharienne

raffinerie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103172/89/1031728961_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9a49d3d018e55a7009f98d7a6934636.jpg

Le ministre nigérien du Pétrole, Barké Bako Maman Moustapha a procédé au lancement des travaux du Comité technique chargé du suivi du processus du projet le vendredi à la direction générale des hydrocarbures de Niamey."Ce qui reste à faire aujourd’hui, ce sont la sélection des partenaires stratégiques et le démarrage des travaux". "Et ce comité que nous avons mis en place doit avoir à l’esprit ce projet, pour lui consacrer tous les efforts qu’il mérite afin qu’il soit mené dans le temps et de la meilleure des façons", a ajouté le ministre du pétrole.Le comité technique est composé de 22 membres et se chargera de préparer l’avis à manifestation d’intérêt, d’analyser les offres relatives aux propositions techniques et financières du projet, d’élaborer le projet de mémorandum relatif au projet ou encore de participer à toutes les négociations des projets et conventions liés au projet, rapporte l’ANP.La raffinerie de Dosso, produira au minimum 100.000 barils par jour "mais elle sera mise en place d’une façon modulaire pour nous permettre d’accélérer le processus et pour cela une étude de préfaisabilité a été faite par nos services", a indiqué le ministre.Le Niger met en place des infrastructures de production et de transport qui pourraient lui permettre de multiplier par cinq sa production actuelle, pour passer de 20.000 barils/jour à 100.000 barils/jour et s’installer confortablement parmi les pays producteurs et exportateurs de pétrole.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, afrique subsaharienne, raffinerie