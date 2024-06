https://fr.sputniknews.africa/20240609/le-chef-de-la-diplomatie-egyptienne-senvole-pour-la-ville-russe-de-nijni-novgorod-1066949406.html

Le chef de la diplomatie égyptienne s’envole pour la ville russe de Nijni Novgorod

Le chef de la diplomatie égyptienne s'envole pour la ville russe de Nijni Novgorod

Sameh Choukri participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, programmé dans cette ville, située à 400 km à l'est de Moscou, du 10 au... 09.06.2024, Sputnik Afrique

Le diplomate égyptien envisage de tenir une série de rencontres, pour discuter des sujets internationaux et régionaux "les plus urgents", notamment, de la situation à Gaza, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères.La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS se tiendra dans un format élargi, plus de 30 pays y participeront, avait annoncé Moscou. La gouvernance mondiale, la résolution des conflits et l’interaction dans les formats multilatéraux seront au menu de la rencontre.

