La plateforme Société en bonne santé "a fait ses preuves" dans le secteur de médecine

09.06.2024

La plateforme Société en bonne santé "a fait ses preuves dans le développement de solutions en médecine", a déclaré Tatiana Golikova, vice-Première russe, lors de l'ouverture le 7 juin de la plateforme Société en bonne santé, dans le cadre du forum SPIEF.La plateforme, qui fête ses 5 ans en 2024, accueille les présentations des réalisations les plus significatives dans le secteur de la santé, les discussions sur le développement de la médecine et de la science, l'accessibilité des soins médicaux, la numérisation du domaine.Des scientifiques de premier plan, responsables de la filière et personnalités politiques prennent part à l’événement.

