Deux ministres centrafricains arrivent en Russie pour participer à un forum sur l’éducation

Deux ministres centrafricains arrivent en Russie pour participer à un forum sur l’éducation

Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas, ministre d’État centrafricain de l’Éducation national, et Jean-Laurent Syssa-Magalé, ministre de l'Enseignement supérieur... 09.06.2024, Sputnik Afrique

L'événement se tiendra dans la ville de Kazan du 10 au 11 juin. Il se déroule pour la deuxième fois et réunit des ministres de l’Éducation."La coopération avec la République centrafricaine dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie", selon la mission diplomatique russe.L’interaction de la Russie avec les pays africains dans l’éducation remonte à plus de 60 ans. Les premiers étudiants africains sont arrivés en URSS à la fin des années 1950. Aujourd'hui, plus de 27.000 étudiants africains suivent leur coursus universitaire en Russie, dont plus de 5.000 boursiers.

