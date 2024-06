https://fr.sputniknews.africa/20240609/congo-la-representante-du-pnud-appelle-lhumanite-a-creer-un-avenir-durable-en-plantant-les-arbres-1066946877.html

Congo: la représentante du PNUD appelle l'humanité à créer un avenir durable en plantant les arbres

Congo: la représentante du PNUD appelle l’humanité à créer un avenir durable en plantant les arbres

La représentante résidente du PNUD au Congo, Adam Diane Barry, a exhorté, l’humanité à créer un avenir durable en plantant les arbres, en vue de laisser un héritage à la prochaine génération.À cette occasion, elle a indiqué que le PNUD avec l’ensemble des agences spécialisées des Nations Unies et leurs partenaires appellent, à travers leurs programmes, à des actions plus audacieuses, inscrites dans l’innovation et portant des ambitions pour toucher un nombre significatif de population dont la vie est intrinsèquement liée aux écosystèmes naturels.En délivrant le message du secrétaire général des Nations Unies, le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo, Chris Mburu a souligné que l’humanité est titulaire des terres. Or, partout dans le monde, un mélange toxique de pollution, de chaos climatique et de décimation de la biodiversité est en train de transformer des terres en déserts et des écosystèmes florissants en termes morts.Il a par ailleurs indiqué que les pays doivent honorer leurs engagements en matière de restauration des terres et des écosystèmes dégradés afin d’appliquer intégralement le Code mondial de la biodiversité de Kunning-Montréal.Il a martelé qu’ils doivent utiliser leurs nouveaux plans d’actions nationaux pour le climat pour définir comment mettre fin à la déforestation et inverser la tendance d’ici 2030.

