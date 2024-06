https://fr.sputniknews.africa/20240608/un-helicoptere-mi-8-et-5-vedettes-sans-pilotes-ukrainiens-detruit-en-24-heures-par-les-forces-1066940188.html

Un hélicoptère Mi-8 et 5 vedettes sans pilotes ukrainiens détruits en 24 heures par l'armée russe

Les forces russes ont abattu un hélicoptère Mi-8 et repoussé diverses contre-attaques, selon le bilan quotidien de la Défense. 08.06.2024, Sputnik Afrique

Un hélicoptère Mi-8 et 5 vedettes sans pilotes ukrainiens détruit en 24 heures par les forces russes, selon le bilan quotidien de la Défense.Autres points clés du bilan:▪️ Le groupement Nord a continué d'avancer dans la profondeur de la défense de Kiev. Six contre-attaques ont été repoussées. Les forces ukrainiennes ont perdu 180 militaires, mais aussi deux blindés, un obusier D-20 de 152 mm et deux station de brouillage de drones Bukovel-AD.▪️ Le groupement Centre a amélioré sa position tactique et repoussé cinq contre-attaques ukrainiennes. Les pertes ennemies se sont élevées à 340 militaires;▪️L'armée ukrainienne a perdu 400 militaires dans la zone de responsabilité du groupement Sud. Deux dépôts ukrainiens de munitions ont également été détruits;▪️Les actions du groupement Est ont fait perdre 135 militaires aux forces ukrainiennes. Cinq véhicules et un canon automoteur 2S1 Gvozdika ont aussi été détruits.▪️Les unités du groupement Ouest occupent des positions plus avantageuses et ont repoussé trois contre-attaques ukrainiennes;▪️Le groupement Dniepr a frappé deux brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 50 militaires;▪️Les forces russes ont frappé le personnel et l'équipement ennemi dans 104 zones.

