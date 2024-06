https://fr.sputniknews.africa/20240608/plus-de-269-elements-sur-946-et-plusieurs-tonnes-de-materiels-ont-deja-quitte-le-niger-1066937291.html

"Plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériels ont déjà quitté le Niger"

"Plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériels ont déjà quitté le Niger"

Sputnik Afrique

Cela ressort du communiqué signé par le chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, le colonel Mamane Sani Kiaou, et le général de division Kenneth Ekman... 08.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-08T11:43+0200

2024-06-08T11:43+0200

2024-06-08T11:43+0200

niger

afrique subsaharienne

états-unis

départ

soldats

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/08/1066936957_0:0:824:465_1920x0_80_0_0_265f4266db04ee15b8a7c45fa1cd1813.jpg

Les scènes du départ ont été filmées cette nuit par un correspondant de Sputnik Afrique. "Depuis la signature de l'accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériels ont déjà quitté le Niger", indique le communiquéSelon cet "accord de désengagement" des troupes américaines, le dernier soldat américain devra être parti "au plus tard le 15 septembre 2024".

niger

afrique subsaharienne

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, états-unis, départ, soldats