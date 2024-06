https://fr.sputniknews.africa/20240608/malgre-les-sanctions-occidentales-barbares-injustifiees-la-russie-tient-le-coup--1066937766.html

Malgré les sanctions occidentales "barbares, injustifiées", la Russie tient le coup

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique le chef de l’association des étudiants zimbabwéens en Russie. Malachi Nyamukondiwa, étudiant de l'Université russe de... 08.06.2024, Sputnik Afrique

Malachi Nyamukondiwa rappelle l’exemple de son pays, sanctionné par l’Occident depuis plus de 2 décennies: "Le Zimbabwe a été frappé par ces soi-disant sanctions inhumaines et injustifiées, les sanctions occidentales. Et il a survécu. Je peux dire que oui, il y a eu des défis économiques au passé, mais maintenant nous avançons au rythme".De plus, d’après lui, Moscou "aide le Zimbabwe à s’améliorer”. L’étudiant salue au passage le début de l’émission de la radio Sputnik Afrique au Cameroun, au Mali, au Nigeria et en Éthiopie: alors que les médias occidentaux "propagent de la propagande", les Africains ont "également besoin de savoir comment la Russie résout ses problèmes".

