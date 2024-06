https://fr.sputniknews.africa/20240608/madagascar-ambitionne-85-denergie-propre-dici-2030-1066936552.html

Madagascar ambitionne 85% d'énergie propre d'ici 2030

Madagascar ambitionne 85% d'énergie propre d'ici 2030

Sputnik Afrique

Le ministère malgache de l'Energie et des hydrocarbures vise à atteindre 85 % d'utilisation de sources d'énergie propres et durables d'ici 2030, selon les... 08.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-08T09:12+0200

2024-06-08T09:12+0200

2024-06-08T09:12+0200

afrique subsaharienne

madagascar

énergie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104188/92/1041889295_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_52eb29fba54b750e1c150c13bc68b6ee.jpg

Madagascar, bénéficiant de plus de 2.800 à 3.000 heures d'ensoleillement par an, possède un potentiel immense pour l'exploitation de l'énergie solaire, indique le ministère.Le ministre de l'Energie et des hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a souligné l'importance de cette ressource lors de son discours d'ouverture. "Nous disposons de sources exploitables non seulement pour augmenter la production d'énergie, mais aussi pour élargir le nombre de foyers électrifiés", a-t-il déclaré.L'événement a réuni les principaux acteurs de l'énergie solaire photovoltaïque pour discuter du financement des projets d'énergies propres et durables, de la tarification, des technologies employées, des transformations nécessaires et de la formation des professionnels.Les partenariats public-privé sont essentiels pour exploiter le potentiel solaire de Madagascar et atteindre les objectifs énergétiques, notamment en matière de financement et de mise en œuvre des projets, indique la source.

afrique subsaharienne

madagascar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

TAP

TAP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

TAP

afrique subsaharienne, madagascar, énergie