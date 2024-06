https://fr.sputniknews.africa/20240608/les-brics-cest-lavenir-de-ce-monde-selon-un-responsable-tchadien-1066943037.html

"Les BRICS, c'est l'avenir de ce monde", selon un responsable tchadien

Ahmat Tahir Bakhit, responsable de la Maison russe au Tchad, a accordé une interview à Sputnik Afrique en marge du Forum économique à Saint-Pétersbourg. 08.06.2024, Sputnik Afrique

Une des raisons pour cela, c’est que les pays membres "ne s'ingèrent pas dans les affaires internes des autres" et n’ont jamais "exercé des pratiques coloniales", explique au micro de Sputnik Afrique Ahmat Tahir Bakhit, interrogé en marge du #SPIEF2024. L’autre enjeu du groupe est ce qu’en termes de PIB et d'industrie, "ce sont des pays les plus industrialisés au monde aujourd'hui", ajoute ce représentant de la Maison russe au Tchad. Il y a même des pays européens "alliés aux occidentaux qui espèrent rejoindre les BRICS mais ils ne peuvent pas les dire sous peine des sanctions", lance-t-il.

