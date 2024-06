https://fr.sputniknews.africa/20240608/le-soudan-souhaite-cooperer-avec-la-russie-dans-le-secteur-minier--1066941257.html

Le Soudan souhaite coopérer avec la Russie dans le secteur minier

Le Soudan souhaite coopérer avec la Russie dans le secteur minier

Sputnik Afrique

C'est le vice-président du Conseil souverain de transition du pays, Malik Agar, qui l'a annoncé à Sputnik Afrique en marge du #SPIEF2024. 08.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-08T16:41+0200

2024-06-08T16:41+0200

2024-06-08T16:53+0200

spief 2024

opinion

afrique du nord

soudan

mine

industrie

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/08/1066941095_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6a85d1649e72202d49e231ea3e87e521.jpg

"Si vous avez abandonné des ressources et que vous les gardez sous terre ou à la surface du sol et que vous ne les utilisez pas, alors elles sont inexistantes", a déclaré Malik Agar.La Russie possède également un savoir-faire technique en matière agricole qui est "très important" pour le pays africain, a-t-il ajouté.De plus, le Soudan "est prêt à devenir un hub des produits russes", d’autant plus que Moscou "travaille et interagit de bonne foi" avec Khartoum.

afrique du nord

soudan

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

spief 2024, opinion, afrique du nord, soudan, mine, industrie, russie