La Sierra Leone pourrait un jour faire partie des BRICS, selon le ministre des Mines du pays

L'entrée de l'Éthiopie et de l'Égypte dans les BRICS ouvre la porte à d'autres pays africains, y compris la Sierra Leone, à Sputnik Afrique Julius Mattai...

Les BRICS offrent des opportunités de développement à travers une coopération "durable et mutuellement respectueuse", a déclaré à Sputnik Afrique Julius Mattai, ministre des Mines de la Sierra Leone en marge du #SPIEF2024. Chaque pays a liberté et l'opportunité de voir avec qui il peut commercer.Selon le responsable, cette synergie peut permettre:Plus de quarante pays seraient désireux d'adhérer aux BRICS, déclarait récemment à Sputnik le sénateur russe Grigori Karassine.Le Nigéria, plus grande économie d'Afrique, a notamment fait part de son intérêt et table sur une adhésion dans les deux ans, avait confié à Bloomberg le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, fin novembre.

