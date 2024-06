https://fr.sputniknews.africa/20240608/gymnastique-et-partenariat-russe-a-lhonneur-a-brazzaville-1066945397.html

Gymnastique et partenariat russe à l'honneur à Brazzaville

Gymnastique et partenariat russe à l'honneur à Brazzaville

La gymnastique et la collaboration sportive avec la Russie ont été mises en avant à l'occasion d'un tournoi de reconnaissance à l'académie russe Grace Céleste et à la Fondation Alina Kabaeva, organisé par le Centre National de Gymnastique de Brazzaville, rapporte l'institution.Ce 8 juin, plusieurs athlètes se sont en effet affrontés dans diverses disciplines, de la gymnastique rythmique à la gymnastique artistique en passant par l'aérobic.Les objectifs de ce tournoi étaient:Parmi les organisateurs de l'événement figurait Jocelin Patrick Mandzela, consul honoraire de la République du Congo à Saint-Pétersbourg et sa région.L'académie russe Grace Céleste a été fondée par la célèbre gymnaste russe Alina Kabaeva, championne olympique en 2004. Elle a pour but de former les enfants à la gymnastique, à travers un centre d'entraînement basé à Sotchi et diverses compétitions sportives.La Fondation caritative Alina Kabaeva fournit pour sa part une aide aux familles à faible revenu et aux enfants handicapés, mettant en œuvre des programmes pour soutenir le sport et l'éducation physique, mais aussi pour protéger la maternité et l'enfance.

