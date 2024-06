Un géant automobile russe travaille à l'ouverture d'un projet en Afrique du Sud et en Éthiopie

"Depuis plus de 20 ans, nous produisons des camions, des camions moyens et lourds. Des 4x4, 6x6, 4x2, 6x4, 8x8, 8x4, de 12 à 60 tonnes. Nous fabriquons également des équipements pour la construction de routes et de bâtiments, ainsi que des engins pour la production de pétrole et de gaz", a précisé le patron de l'usine.