"On voit bien que c'est un nouveau monde et ça me réjouit": le PDG du groupe français CIFAL

07.06.2024

Contacté par Sputnik Afrique, Gilles Rémy a tenu à souligner que les courants d'affaires "sont complètement inversés aujourd'hui'.

2024-06-07T07:45+0200

2024-06-07T07:45+0200

2024-06-07T07:46+0200

Selon lui, le business russe traverse "une période extrêmement enthousiasmante". "Je crois qu'on a jamais vu une adaptation aussi rapide de tous les circuits économiques et financiers", insiste M.Rémy.Les banques étant aujourd'hui "tétanisées par le risque américain", "ça durera le temps que des moyens de paiement alternatifs seront négociés et mis en place". Et pourtant, le processus est déjà en cours, conclut l'homme d'affaires.

