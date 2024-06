https://fr.sputniknews.africa/20240607/les-sanctions-anti-russes-sont-un-jeu-strategique-occidental-que-beaucoup-de-pays-ont-compris-1066935387.html

Les sanctions anti-russes sont un "jeu stratégique occidental que beaucoup de pays ont compris"

"Les sanctions ne marchent plus, parce que ce sont les sanctions qui, au-delà des objectifs réels, ont des visées politiques et politiciennes qui n'ont rien à voir avec la justice, la légalité ou le droit international", tranche-t-il. En dépit de mesures restrictives, l'économie russe montre une résilience et "continue de croître au-delà des attentes, au-delà des prévisions de ceux qui ont pris ces sanctions", souligne le responsable.

