"Les sanctions anti-russes ont des répercussions sur le marché agricole, en particulier en Afrique"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Oleg Kobiakov, directeur du Bureau de liaison de la FAO en Russie en marge du SPIEF 2024. 07.06.2024, Sputnik Afrique

Cette situation risque d'entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles, "exacerbant l'insécurité alimentaire dans les pays africains les plus vulnérables", a poursuivi Oleg Kobiakov. La FAO a pour sa part "atténué ses impacts et facilité des voies alternatives de commerce en renforçant la résilience des systèmes alimentaires locaux", a signalé M. Kobiakov.

