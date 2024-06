Les entreprises sont pourtant capables de trouver des solutions pour mener leurs activités d'une manière sûre, avance l'universitaire. Et ce malgré l'absence de garanties et l'ostracisme dont font l'objet certains ressortissants russes alors qu'ils ne figurent même pas sur les listes des personnes sous sanctions.

"Aujourd'hui, de nombreux pays qui n'ont pas peur des opportunités, de nombreuses entreprises qui n'ont pas peur des sanctions, en tireront un plus grand... 07.06.2024, Sputnik Afrique

"Les risques vont de pair avec des occasions": les entreprises russes surmontent les sanctions

© Sputnik . Vladimir Trefilov Russiske rubler © Sputnik . Vladimir Trefilov

"Aujourd'hui, de nombreux pays qui n'ont pas peur des opportunités, de nombreuses entreprises qui n'ont pas peur des sanctions, en tireront un plus grand bénéfice, parce qu'ils ont pris un certain risque", a affirmé une docteure en droit et professeure à l'université d'État de Moscou en marge du #SPIEF2024.