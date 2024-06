https://fr.sputniknews.africa/20240607/les-cereales-gratuites-russes-sont-cruciales-pour-la-securite-alimentaire-en-afrique-1066928676.html

"Les céréales gratuites russes sont cruciales pour la sécurité alimentaire" en Afrique

"Les céréales gratuites russes sont cruciales pour la sécurité alimentaire" en Afrique

"Les livraisons de céréales gratuites de la Russie sont cruciales pour la sécurité alimentaire" en Afrique, affirme à Sputnik Afrique le directeur du Bureau de... 07.06.2024, Sputnik Afrique

Cela est surtout important pour les pays en crise qui "souffrent des pénuries alimentaires sévères", a souligné Oleg Kobiakov, interrogé en marge du Forum économique #SPIEF2024 qui se déroule actuellement à Saint-Pétersbourg. "Ces livraisons fournissent une aide alimentaire immédiate et indispensable aux populations vulnérables. Elles ne coûtent rien pour les consommateurs. Ce qui est important pour la FAO [Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture], ces contributions jouent un rôle vital, c’est un soutien d'urgence pour la population affamée." 200.000 tonnes de céréales ont été livrées par la Russie au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, en Somalie, en République centrafricaine et en Érythrée conformément à la promesse de Poutine lors du sommet Russie-Afrique.

