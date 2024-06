https://fr.sputniknews.africa/20240607/le-soudan-a-demande-laide-de-moscou-dans-son-dialogue-avec-le-tchad-1066934944.html

Le Soudan a demandé l'aide de Moscou dans son dialogue avec le Tchad

Le Soudan a demandé l'aide de Moscou dans son dialogue avec le Tchad

Sputnik Afrique

C'est le vice-président du Conseil souverain de transition du pays, Malik Agar, qui l'a annoncé à Sputnik en marge du SPIEF 2024. 07.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-07T19:04+0200

2024-06-07T19:04+0200

2024-06-07T19:04+0200

soudan

tchad

russie

spief 2024

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/03/1060301821_0:142:3137:1906_1920x0_80_0_0_eeae760062335d30c1bfe140907eb350.jpg

"Les relations entre le Soudan et le Tchad sont des plus tendues, et j'ai demandé à l'État russe d'aider, si possible, à établir des rapports et à entamer un dialogue entre le Soudan et le Tchad", a déclaré M.Agar à l'issue de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Selon lui, le chef de la diplomatie russe y a donné son accord.

soudan

tchad

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, tchad, russie, spief 2024