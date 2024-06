https://fr.sputniknews.africa/20240607/ladhesion-de-legypte-dans-les-brics-permettra-au-groupe-de-faciliter-le-commerce-avec-lafrique-1066922439.html

L'adhésion de l'Égypte dans les BRICS permettra au groupe de faciliter le commerce avec l'Afrique

Telle est la conviction de la ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique. 07.06.2024, Sputnik Afrique

L'Égypte est un "partenaire très important" pour les BRICS, car il sert de "passage" et de "porte d'entrée" vers d'autres États du continent, a souligné Hala Al-Said auprès de Sputnik.C'est notamment possible grâce à: Le pays africain qui a rejoint le bloc à partir du 1er janvier 2024 cherche à consolider sa coopération avec le groupe: Après l'adhésion de cinq nouveaux membres, les BRICS comptent 10 pays totalisant 3,6 milliards d'habitants, soit presque la moitié de la population mondiale. Ces États représentent 40% de la production mondiale de pétrole et environ un quart des exportations de marchandises.

