"La Russie est connue pour produire des produits équilibrés en termes de qualité et de prix"

"La Russie est connue pour produire des produits équilibrés en termes de qualité et de prix", indique la PDG de la société kenyane JM-Qafri Methuselah au sujet... 07.06.2024

2024-06-07T15:31+0200

2024-06-07T15:31+0200

2024-06-07T15:32+0200

Auprès de Sputnik Afrique, Claire Atieno Otieno a salué la qualité "bonne et avancée" des complexes qui seront fournis au Kenya par la Russie dans le cadre d'un protocole d'accord signé fin mai par les sociétés des deux pays.Les complexes médicaux mobiles, pour la plupart équipés de matériel de diagnostic, seraient une "solution parfaite" pour les Kenyans vivant dans les zones rurales, qui n'ont pas accès aux hôpitaux, a souligné Mme Otieno en marge du #SPIEF2024.Ces complexes profiteraient non seulement au Kenya, mais aussi à d'autres pays africains et au monde, selon la PDG.

