"La langue russe va acquérir de l'importance": selon un professeur ougandais

S'adressant à Sputnik Afrique à l'occasion de la Journée de la langue russe de l'Onu qui est célébrée le 6 juin, jour de l'anniversaire du célèbre poète russe... 07.06.2024, Sputnik Afrique

"Mon parcours personnel et ma motivation pour apprendre le russe ont commencé en 1987, lorsque j'ai reçu une bourse du gouvernement soviétique de l'époque", a raconté l'universitaire qui est aussi figure éminente dans le domaine de l'enseignement de la langue russe en Ouganda.Le professeur Deogratias a souligné l'importance stratégique de l'apprentissage du russe dans un monde de plus en plus conscient des tendances néocoloniales."Les anciens États colonisés ont pris conscience du caractère exploiteur de leurs anciens maîtres, qui s'est poursuivi après l'indépendance", a-t-il expliqué.Dans le même temps, a-t-il noté, "la Russie est considérée comme un sauveur à cet égard, et l'apprentissage de la langue est donc un avantage en soi pour les locuteurs non natifs".

