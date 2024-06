https://fr.sputniknews.africa/20240607/forum-economique-international-de-saint-petersbourg--lafrique-presente-ses-atouts-1066929529.html

Forum économique international de Saint-Pétersbourg : L’Afrique présente ses atouts

Forum économique international de Saint-Pétersbourg : L’Afrique présente ses atouts

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a ouvert ses portes. L’Afrique y est représentée par des responsables de gouvernement et des chefs... 07.06.2024, Sputnik Afrique

"Si vous regardez très bien, la tendance de la coopération entre la Russie et les États africains, effectivement nous, en tant que pays africain, le Burundi donc est situé du côté de l'Afrique de l'Est. Nous pensons aussi que nous allons effectivement profiter de cette remontée en puissance au niveau de la coopération Russie-Afrique. Et essentiellement, par ailleurs, depuis longtemps, le Burundi entretient de très bonnes relations avec la Russie.", a déclaré M. Nizigiyimana.Retrouvez également dans cette émission:- Malam Sambù, ministre des Ressources naturelles de Guinée Bissau sur ses attentes quant à sa participation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.-Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabè et rédacteur en chef d’Actuel Média sur la visite de Serguei Lavrov au Burkina Faso.-Moussa Dembélé, chercheur-économiste sénégalais sur la venue de Sergueï Lavrov en République du Congo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

