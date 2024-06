https://fr.sputniknews.africa/20240607/diamants-russes-moscou-propose-aux-pays-membres-de-ladpa-de-cooperer-etroitement-au-sein-des-brics-1066921617.html

Diamants russes: Moscou propose aux pays membres de l'ADPA de coopérer étroitement au sein des BRICS

Diamants russes: Moscou propose aux pays membres de l'ADPA de coopérer étroitement au sein des BRICS

Sputnik Afrique

Cette proposition a été faite à l'Association des producteurs de diamants africains (ADPA) en vue d'obtenir des conditions de commerce libre sur fond de... 07.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-07T10:50+0200

2024-06-07T10:50+0200

2024-06-07T10:52+0200

diamants

russie

brics

sanctions

g7

spief 2024

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103857/03/1038570374_0:154:3007:1845_1920x0_80_0_0_ce052660f973c18214fe0dfada5d8c1d.jpg

Ce sont les propos du vice-ministre russe des Finances Alexeï Moïsseiev, qu'il a prononcés jeudi au cours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.Cherchant à réduire les revenus russes provenant des exportations de diamants, évaluées à près de 4 milliards de dollars par an, le G7 a imposé cette année des sanctions sur les diamants russes. Les sanctions indirectes sont particulièrement sensibles, à savoir l'embargo sur les pierres de plus d'un carat taillées à partir de matières premières russes dans les pays tiers, premièrement en Inde.La troisième étape des sanctions baissera ce seuil, à partir du 1er septembre, à 0,5 carat. Les mesures de contrôle seront aussi renforcées, empêchant les diamants d'origine russe de pénétrer dans les pays du G7.L'ADPA représente 19 producteurs contrôlant 60% de la production mondiale. L'année dernière, elle avait averti que les sanctions risquaient de perturber les chaînes d'approvisionnement et d’entraîner des frais supplémentaires.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

diamants, russie, brics, sanctions, g7, spief 2024