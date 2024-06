https://fr.sputniknews.africa/20240607/deux-experts-francais-font-le-bilan-des-27-mois-doperation-speciale-militaire-russe-en-ukraine-1066924005.html

Deux experts français font le bilan des 27 mois d’opération spéciale militaire russe en Ukraine

Xavier Moreau, fondateur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, et Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite et analyste... 07.06.2024, Sputnik Afrique

Deux experts français font le bilan des 27 mois d’opération spéciale militaire russe en Ukraine Sputnik Afrique Xavier Moreau, fondateur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, et Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite et analyste géopolitique, dressent le bilan de l’opération spéciale militaire russe en Ukraine. Selon eux, la Russie sort victorieuse aussi bien sur les plans militaire et stratégique qu’économique et social.

"Depuis fin juin et début juillet 2022, l’état-major de l’armée russe et les autorités du pays ont compris que l’Otan était déterminée à se battre en Ukraine jusqu’au dernier Ukrainien", affirme à Radio Sputnik Afrique Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol. "Ainsi, étant donné les moyens militaires dont elle disposait en supériorité écrasante, l’armée russe a adopté la stratégie du rouleau compresseur pour détruire systématiquement et méthodiquement tout le potentiel militaire de l’Ukraine, fourni en grande partie par ses soutiens occidentaux", souligne-t-il.De son côté, Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite et analyste géopolitique, explique que "les chasseurs-bombardiers américains de type F-16, promis en 2024 et 2025 par les alliés des Américains au sein de l’Otan, ne sont toujours pas arrivés en Ukraine" et que "leur livraison ne changera en rien le rapport de force en faveur des ukrainiens face à l’armée russe".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

