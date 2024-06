https://fr.sputniknews.africa/20240607/des-instructeurs-russes-formeront-des-militaires-de-la-guinee-equatoriale-1066934038.html

Des instructeurs russes formeront des militaires de la Guinée équatoriale

Moscou et Malabo ont conclu un accord militaire sur ce genre de formation, a annoncé le vice-Président équatoguinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue. 07.06.2024, Sputnik Afrique

"L'accord permettra aux instructeurs russes de venir en Guinée équatoriale pour former des militaires de différentes unités des forces armées du pays", a-t-il écrit sur le réseau X, à l'issue de sa rencontre jeudi avec le vice-ministre russe de la Défense, Iounous-Bek Evkourov.La visite du responsable russe à Malabo a permis de propulser les relations bilatérales "à un niveau plus élevé, notamment dans la coopération multisectorielle entre les administrations de Malabo et de Moscou, avec un accent plus marqué sur les domaines de la défense et de la sécurité", a indiqué le haut responsable cité sur le site du gouvernement.

