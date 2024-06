https://fr.sputniknews.africa/20240607/au-dela-du-swift-je-compte-sur-la-russie-pour-creer-un-systeme-qui-nous-permette-de-travailler--1066926532.html

Au-delà du SWIFT: "Je compte sur la Russie pour créer un système qui nous permette de travailler"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Nathalie Manzinèwè Bitho en marge du SPIEF 2024, prônant une alternative au SWIFT pour éviter des chantages. 07.06.2024, Sputnik Afrique

"Je suis convaincue et je compte sur la Russie, sur le grand Poutine" pour une telle solution qui pourrait être trouvée rapidement au sein des BRICS, a-t-elle affirmé.En outre, le pays africain est intéressé à coopérer avec la Russie dans d'autres domaines, notamment celui de l'agriculture. Ce partenariat pourrait aider le Togo à atteindre des "productions beaucoup plus importantes". Les engrais, la mécanisation et les techniques culturales sont également dans le viseur de la partie togolaise.

