Sao Tomé-et-Principe "a hâte" d'échanger avec la Russie en monnaies nationales

Sao Tomé-et-Principe "a hâte" d'échanger avec la Russie en monnaies nationales

Et ce, notamment dans l'agriculture, a déclaré à Sputnik Afrique son ministre de l'Économie Disney Leite Ramos. 06.06.2024, Sputnik Afrique

Tout en reconnaissant les sanctions occidentales actuelles imposées à la Russie, M.Ramos a souligné que la relation avec la Russie est principalement axée sur la formation militaire et la sécurité maritime.Le ministre a également exprimé son intérêt pour l'élargissement de la coopération dans le secteur agricole: "En fait, c'est dans ce domaine que nous souhaitons collaborer, surtout en ce qui concerne l'agriculture, les semences, le riz et d'autres produits"."Les Russes ont une très bonne technologie" qui pourrait être utile pour les habitants de Sao Tomé-et-Principe, selon lui.Il a également mentionné le tourisme comme un secteur potentiel de croissance, Sao Tomé-et-Principe étant impatient d'accueillir les touristes russes pour profiter de ses belles plages et de son climat.

