"On ne voit pas pourquoi la Russie se priverait du droit de riposter à cette escalade occidentale"

"On ne voit pas pourquoi la Russie se priverait du droit de riposter à cette escalade occidentale"

C'est ainsi que le journaliste suisse Guy Mettan a réagi à la déclaration de Vladimir Poutine sur le droit de fournir des armes dans des régions du monde d'où... 06.06.2024

2024-06-06T20:27+0200

Il a qualifié cette réponse du Président russe de légitime et a noté "qu'on est dans une escalade permanente" dans laquelle "toutes ces lignes rouges ont été frappées". Et d'ajouter: "Il s'agit de poudre aux yeux pour essayer de faire croire aux opinions publiques que l'Occident veut la paix et cherche à négocier, alors qu'évidemment, il n'en est rien".

