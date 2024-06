L'Occident "dit une chose et en fait une autre", l'interdiction des médias russes en est un exemple

Le blocage de Sputnik et d'autres médias russes par l'UE n'est "pas une bonne chose", a déclaré à Sputnik Afrique Louis Gowend, chef de la diaspora camerounaise en Russie et rédacteur en chef du magazine Hello Africa, en marge du SPIEF 2024.