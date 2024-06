https://fr.sputniknews.africa/20240606/les-vers-de-pouchkine-grand-poete-russe-avec-des-racines-africaines-recites-par-des-africains--1066915094.html

Les vers de Pouchkine, grand poète russe avec des racines africaines, récités par des Africains.

Les vers de Pouchkine, grand poète russe avec des racines africaines, récités par des Africains.

La journée de la langue russe est jumelée à l'anniversaire du grand poète russe Alexandre Pouchkine, célébrée le 6 juin.

L’arrière-grand-père d’Alexandre Pouchkine, créateur de la langue littéraire russe, venait d’Abyssinie ou du Cameroun. Abraham Hannibal a été capturé en 1703 par des esclavagistes musulmans et amené à Constantinople. Il a été ensuite emmené en Russie et devenu secrétaire de l’empereur Pierre le Grand. Il a terminé sa carrière en tant que général en chef dans l'Armée impériale russe. Son arrière-petit-fils, poète et écrivain mondialement connu, a autant fait pour la langue et la culture russe que son anniversaire, le 6 juin, est célébré comme journée de la langue russe.Pour cette fête, les amis de Sputnik Afrique ont enregistré des vidéos où ils récitent en russe des poésies de Pouchkine.

