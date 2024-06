https://fr.sputniknews.africa/20240606/les-occidentaux-nont-jamais-aide-a-vaincre-le-terrorisme-en-afrique-selon-un-responsable-tchadien-1066902708.html

Les Occidentaux n’ont jamais aidé à vaincre le terrorisme en Afrique, selon un responsable tchadien

Les Occidentaux n’ont jamais aidé à régler les problèmes terroristes en Afrique, a estimé auprès de Sputnik le chef de la Chambre panafricaine de commerce et... 06.06.2024, Sputnik Afrique

Les Africains "se posent la question de savoir est-ce qu'il y a réellement la volonté d'aider" à vaincre le terrorisme, alors que les Occidentaux ont "les moyens logistiques, militaires et même des renseignements nécessaires", a déclaré Ali Adji Mahamat Seid.Entre-temps, certains pays qui coopèrent avec la Russie dans le domaine militaire en "sont satisfaits", poursuit le responsable qui est aussi le président de la Chambre tchadienne de commerce et d’industrie.Il a noté que le Tchad n’avait pas encore une telle coopération militaire, et a suggéré qu’"une autre expérience avec la Russie permettra de proposer des solutions beaucoup plus pragmatiques pour régler ces problèmes".En effet, N’Djamena a exprimé son souhait d’envisager des contrats militaires avec Moscou lors de la conférence conjointe avec le chef de la diplomatie russe, en visite au Tchad, le 5 juin.

