https://fr.sputniknews.africa/20240606/les-jeunes-doivent-encourager-la-relation-russie-afrique-par-louverture-et-la-volonte-de-cooperer-1066911154.html

Les jeunes doivent encourager la relation Russie-Afrique par l'ouverture et la volonté de coopérer

Les jeunes doivent encourager la relation Russie-Afrique par l'ouverture et la volonté de coopérer

Sputnik Afrique

Tel est l'avis du cofondateur de l'Initiative pour le développement et la coopération en Afrique qu'il a exprimé auprès de Sputnik Afrique en marge du SPIEF... 06.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-06T15:30+0200

2024-06-06T15:30+0200

2024-06-06T15:30+0200

opinion

spief 2024

russie

afrique

coopération

technologies

innovations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/05/1066899857_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_f37d5da9df69504257b77a2b4a0c76c5.jpg

Les jeunes collaborent de plus en plus dans les domaines de l'innovation, de la technologie, du transport, de la logistique, a-t-il souligné. Quant aux secteurs de l'économie russe susceptibles d'attirer les jeunes entrepreneurs, le militant a noté que ces derniers devraient explorer le système de technologie financière russe, la télémédecine et l'éducation. M. Okpatuma affirme participer au forum pour soutenir les initiatives de la Russie, "qui sont pertinentes pour le développement holistique, le développement durable et le monde multipolaire". Il appelle également ceux qui pensent que la Russie est isolée à venir dans le pays et à acquérir une expérience personnelle en la matière.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, spief 2024, russie, afrique, coopération, technologies, innovations