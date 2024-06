"Les BRICS n'obligent personne à faire quoi que ce soit, ils permettent aux pays d'être eux-mêmes"

"Les BRICS proposent aux pays du monde, ce qui est la chose la plus attrayante, d'être simplement eux-mêmes. Personne n'oblige personne à faire quoi que ce soit. C'est juste notre idée - soyez vous-même, ne soyez pas timide, et nous l’accepterons. Nous serons amis avec vous et interagirons comme vous le faites", a déclaré Dmitri Kisselev lors d'une session du forum d'experts des BRICS, organisé par Rossiya Segodnya.