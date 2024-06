https://fr.sputniknews.africa/20240606/le-soudan-et-le-mali-vont-cooperer-dans-les-domaines-politique-economique-et-culturel-1066911807.html

Le Soudan et le Mali vont coopérer dans les domaines politique, économique et culturel

C’est ce qui a été noté dans un protocole de coopération bilatérale, cité par la presse soudanaise. 06.06.2024, Sputnik Afrique

Deux mémorandums d'accord ont été signés par les ministères de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays. De plus, l'ouverture d'une ambassade soudanaise à Bamako et la reprise des activités du consulat malien au Soudan sont prévues.Cette décision a été annoncée après la rencontre entre le Chef de l’État malien Assimi Goïta et une délégation soudanaise, le 5 juin. Cette dernière comprenait le général Al Kabbashi, émissaire d'Abdel Fattah Al Burhan, Président du Conseil souverain de transition du Soudan.Lors de la réunion, les parties ont également abordé:

