Le commerce en monnaies nationales est une "étape très importante" pour les BRICS

Le commerce en monnaies nationales est une "étape très importante" pour les BRICS

L'usage des monnaies des pays membres permettra au groupe d'"atteindre une masse critique dans le domaine des échanges commerciaux intra-BRICS", a déclaré à...

Les échanges en devises nationales permettent également d'économiser de l'argent sur le coût des transactions, explique le représentant sud-africain. C'est important car les membres des BRICS sont des pays émergents et en développement qui n'ont pas "d'argent à dépenser pour des activités non essentielles". Quant au commerce intra-africain en monnaies locales, il pourrait permettre d'économiser 5 millions de dollars US par an, selon certaines estimations, a pointé M.Joubert. Ces fonds pourraient financer des projets sociaux et socio-économiques du continent.

