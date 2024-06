https://fr.sputniknews.africa/20240606/le-burundi-attend-beaucoup-de-la-cooperation-avec-la-russie-affirme-un-expert-1066904312.html

Le Burundi attend beaucoup de la coopération avec la Russie, affirme un expert

06.06.2024

Le directeur général de l'Agence du Développement du Burundi a dressé les directions les plus prometteuses de ce partenariat.Le Burundi compte sur la Russie en terme de l’expertise technique et du financement des infrastructures pour "amorcer la croissance économique" du pays, estime Dr Réverien Nizigiyimana. Bénéficiant de la première place sur le marché mondial en termes de qualité de son café, le pays pourrait aussi obtenir une aide russe pour "relever les défis liés à respecter les normes de qualité pour pouvoir exporter notre café". Puis, le Burundi s’attend à des investissements dans ce secteur pour que "le café qui est traditionnellement exporté à l'état brut puisse être transformé localement, créer plus de valeur ajoutée et d'emploi", explique le responsable. Tout cela contribuera à la vision du gouvernement du pays africain qui voit le Burundi comme pays émergeant en 2040 et pays développé en 2060, espère M.Nizigiyimana.

