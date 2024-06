https://fr.sputniknews.africa/20240605/moscou-a-tout-fait-pour-trouver-un-reglement-pacifique-en-ukraine-insiste-poutine-1066901171.html

Moscou a tout fait pour trouver un règlement pacifique en Ukraine, insiste Poutine

Moscou a tout fait pour trouver un règlement pacifique en Ukraine, insiste Poutine

La Russie a fait tout son possible pour trouver une formule de règlement en Ukraine par des moyens pacifiques, a déclaré Vladimir Poutine en marge du SPIEF. 05.06.2024, Sputnik Afrique

ll a de nouveau rappelé que la crise ukrainienne a commencé avec le renversement du Président Viktor Ianoukovitch en 2014 à la suite de protestations de masse.Selon lui, l'armée ukrainienne perd environ 50.000 hommes, alors que le rapport des pertes irrémédiables entre les forces russes et ukrainiennes est de 1 à 5.Aujourd'hui, 1.348 soldats et officiers russes restent en captivité en Ukraine, alors que le nombre des militaires ukrainiens en captivité s'élève à 6.465. Dans le même temps, au moins 30 journalistes russes ont trouvé la mort pendant les combats en Ukraine, a annoncé Vladimir Poutine. "Et personne ne nous donne la possibilité d'enquêter sur ce qui leur est arrivé", a déploré le dirigeant russe.

