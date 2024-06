https://fr.sputniknews.africa/20240605/le-tchad-est-un-pays-independant-autonome-et-nos-relations-sont-dictees-par-nos-interets-1066896841.html

Le Tchad est "un pays indépendant, autonome et nos relations sont dictées par nos intérêts"

Le Tchad est "un pays indépendant, autonome et nos relations sont dictées par nos intérêts"

Avec la visite de Sergueï Lavrov à N'Djamena, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad est revenu... 05.06.2024

"Le Tchad a des besoins très particuliers dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, parce que le Tchad a un potentiel vraiment énorme en agriculture. Et tout le monde sait que la Russie est un des plus grands exportateurs de l'engrais au monde", a indiqué à Sputnik Afrique Ali Adji Mahamat Seid en marge du SPIEF 2024. Selon le haut responsable, la rencontre prévue entre les autorités tchadiennes et le chef de la diplomatie russe "va marquer le renforcement de nos coopérations, surtout économiques" entre Moscou et N'Djamena. Ce déplacement de Lavrov devrait clôturer sa tournée africaine, qui a commencé le 3 juin. Pendant trois jours, le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu en Guinée, en République du Congo et au Burkina. Le déplacement au Tchad fait suite à la visite du Président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, à Moscou en janvier dernier sur invitation de Vladimir Poutine.

