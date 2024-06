https://fr.sputniknews.africa/20240605/le-chef-de-la-diplomatie-russe-est-arrive-au-tchad-pour-sa-premiere-visite-dans-ce-pays-1066898187.html

Le chef de la diplomatie russe est arrivé au Tchad pour sa première visite dans ce pays

Sergueï Lavrov a été accueilli par des applaudissements et des cris "Russie!", rapporte un correspondant de Sputnik. 05.06.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères s’est rendu en Guinée, en République du Congo et au Burkina lors de sa nouvelle tournée africaine.Les relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad ont été établies en novembre 1964. L'Union soviétique avait alors accordé son assistance à ce pays dans la construction de routes, lui avait fourni des équipements et du matériel techniques, envoyé des géologues et des agriculteurs, livré du matériel militaire. Près de 2.000 Tchadiens ont fait leurs études dans des écoles supérieures soviétiques.En décembre 1991, le Tchad a reconnu la Russie comme État successeur de l'URSS.

