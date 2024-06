https://fr.sputniknews.africa/20240605/environ-585-soldats-ukrainiens-elimines-en-une-journee-par-le-groupement-russe-centre-1066889124.html

Environ 585 soldats ukrainiens éliminés en une journée par le groupement russe Centre

De plus, il a frappé 340 cibles détectées, dont un point de commandement et 23 points d’appui, a fait savoir auprès de Sputnik le porte-parole de cette unité. 05.06.2024, Sputnik Afrique

Parmi les équipements militaires américains détruits figurent un Bradley, deux obusiers M777, un lance-roquettes multiple HIMARS, a précisé Alexandre Savtchouk.De plus, la défense antiaérienne a abattu quatre bombes aériennes guidées, un obus de HIMARS et six drones, a-t-il ajouté.

