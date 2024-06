https://fr.sputniknews.africa/20240605/apres-le-burkina-serguei-lavrov-se-rendra-au-tchad-1066888837.html

Après le Burkina, Sergueï Lavrov se rendra au Tchad

Après le Burkina, Sergueï Lavrov se rendra au Tchad

Cette annonce a été faite le 5 juin par la porte-parole de la diplomatie russe. 05.06.2024, Sputnik Afrique

Des négociations avec les dirigeants de ce pays sont prévues le 6 juin, a noté Maria Zakharova. Au cours de sa nouvelle tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères s'est déjà rendu en Guinée, en République du Congo et au Burkina. Les rapports entre Ougadougou et Moscou sont en pleine expansion grâce aux accords conclus l'année dernière lors de la réunion de les Présidents, Vladimir Poutine et capitaine Traoré, a déclaré le chef de la diplomatie russe lors des négociations avec son homologue burkinabè Karamoko Jean-Marie Traoré. Quant à sa visite à Brazzaville, M.Lavrov a déclaré que la Russie allait poursuivre sa coopération militaire et technique avec le Congo. Les autorités congolaises ont aussi confirmé leur intention de développer ces relations. En Guinée, "nous n'avons pas omis de discuter de la coopération militaire et technique et du renforcement de la capacité de défense de la Guinée, surtout compte tenu de la menace terroriste croissante", a indiqué M.Lavrov lors d'une conférence de presse.

