Un drone de reconnaissance américain tourne près du littoral de la Crimée

Un drone de reconnaissance américain tourne près du littoral de la Crimée

Le Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, qui a quitté une base aérienne en Sicile, se trouve à une altitude de 15,5 km au-dessus des eaux neutres de la mer... 04.06.2024, Sputnik Afrique

Le drone a traversé l'espace aérien de la Grèce et de la Bulgarie pour arriver vers la mer Noire. Par la suite, s'est approché du littoral du Caucase russe et notamment de la ville de Sotchi.Avec un numéro d'immatriculation10-2045, à l'indicatif d'appel Forte-12, il appartient à l'armée de l'air des États-Unis, selon les données de Flightradar24.Le Global Hawk est destiné à l'observation et la reconnaissance. Il est capable d'atteindre des altitudes élevées et y rester pendant plus de 30 heures. Il peut prendre des images en haute résolution de larges zones terrestres quasiment en temps réel, par tout temps et à toute heure. Mais aussi servir comme réémetteur dans les télécommunications.

