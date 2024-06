https://fr.sputniknews.africa/20240604/tout-militaire-francais-en-ukraine-represente-une-cible-legitime-pour-la-russie-selon-lavrov-1066877912.html

Tout militaire français en Ukraine représente une cible légitime pour la Russie, selon Lavrov

Tout militaire français en Ukraine, en qualité d'instructeur ou de mercenaire, représente une cible légitime pour la Russie, a indiqué Sergueï Lavrov lors... 04.06.2024, Sputnik Afrique

Et d'ajouter qu'il y a des raisons de croire qu'ils y travaillent déjà et constituent une cible légitime.De son côté, Brazzaville prône la participation conjointe de la Russie et de l’Ukraine dans les négociations sur la paix, a déclaré le chef de la diplomatie congolaise. Jean-Claude Gakosso a rappelé qu’il ne fallait pas ignorer que la Russie et une puissance nucléaire.De plus, ceux qui fournissent des armes à l’Ukraine poussent la situation vers un conflit mondial, a-t-il ajouté. La seule solution n’est que de négocier, a noté le ministre congolais des Affaires étrangères.

