Moscou promet de veiller à la sécurité de l'Afrique en travaillant au sein des Nations unies

Moscou promet de veiller à la sécurité de l'Afrique en travaillant au sein des Nations unies

La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, continuera de contribuer à la sécurité et à la stabilité sur le continent africain, a... 04.06.2024, Sputnik Afrique

Le ministre a réitéré "la disposition immuable" de son pays à y procéder.Lors de la visite, Sergueï Lavrov a rencontré le Président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, et son homologue Morissanda Kouyaté. Les parties ont examiné la situation au Sahara-Sahel. Les efforts visant à régler les crises et les conflits doivent se fonder sur le principe "aux problèmes africains, une solution africaine", avec un concours international approprié, ont-ils souligné.Et de faire ressortir le rôle des organisations régionales comme l'Union africaine et la CEDEAO, précise le communiqué du ministère.

