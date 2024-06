https://fr.sputniknews.africa/20240604/lalliance-des-femmes-daffaires-des-brics-peut-servir-de-voix-pour-dire-la-verite-non-diluee-1066871697.html

L'Alliance des femmes d'affaires des BRICS peut servir de voix pour dire la vérité "non diluée"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique la responsable communication de la branche sud-africaine de l'alliance. 04.06.2024

L'Occident propage de la désinformation "sur ce qui se passe réellement sur le terrain" et "sanctionne les voix des gens", dit Nonkululeko Mantula, qui est également PDG de Global South Queens Media House et de la radio SABC.Les BRICS en général et l'Alliance des femmes d'affaires des BRICS en particulier peuvent devenir des plateformes où les journalistes ne sont pas menacés, mutés ou mis à l'écart lorsqu'ils veulent dire la vérité, estime Mme Mantula.Moscou accueille le premier Forum de l'entrepreneuriat des femmes des BRICS, du 2 au 4 juin. L'événement rassemble plus de 300 délégués de 30 pays.

