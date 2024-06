https://fr.sputniknews.africa/20240604/la-palestine-se-joint-au-proces-intente-par-lafrique-du-sud-contre-israel-devant-la-cij-1066887102.html

La Palestine se joint au procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ

Une requête ad hoc a été déposée le 31 mai, a fait savoir l'instance sur son site. 04.06.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/19/1066732472_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a3f25302e3900c7f3a43c78bfd13f668.jpg

La partie palestinienne l'a accompagnée d'une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour en cas de différend au sujet de la Convention sur le génocide. La Palestine a fait valoir qu'elle a "un intérêt d’ordre juridique [qui] est en cause". Elle a ajouté qu’elle a un "intérêt particulier" dans la présente instance en tant qu’État spécialement atteint, a précisé la CIJ. En décembre dernier, l’Afrique du Sud a saisi la plus haute instance judiciaire de l’Onu, estimant que l'opération militaire israélienne à Gaza s'apparentait à un "génocide". L'instance avait ordonné à Israël de s'abstenir de tout acte susceptible de relever de la Convention sur le génocide. Le Nicaragua, la Colombie, la Libye et le Mexique ont déposé des déclarations d'intervention en l'affaire aux côtés de Pretoria.

