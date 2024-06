https://fr.sputniknews.africa/20240604/la-mission-des-pays-dafrique-visant-le-reglement-du-conflit-en-ukraine-est-toujours-dactualite-1066879959.html

La mission des pays d'Afrique visant le règlement du conflit en Ukraine est toujours d'actualité

C'est ce qu'a estimé le chef de la diplomatie congolaise. 04.06.2024, Sputnik Afrique

L'initiative est née au Congo, a rappelé Jean-Claude Gakosso. "Il faut une solution négociée", a-t-il réitéré en répondant à un journaliste lors d'un point-presse à l'issue de son entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Oyo.En juin 2023, plusieurs chefs d'État africains et le président de l'Union africaine se sont rendus à Kiev puis à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'une mission de paix. L'initiative de paix africaine comprend dix points qui concernent les garanties de sécurité, la liberté du transport des céréales via la mer Noire, la libération des prisonniers de guerre et le lancement de négociations au plus vite.Moscou a plus d'une fois rappelé qu'il était prêt à négocier mais que Kiev avait adopté une interdiction légale sur ce sujet.

